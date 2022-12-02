«Ньюкасл» не будет покупать полузащитника «Лестера» Мэддисона в январе

Переход полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно «крайне маловероятен», пишет The Telegraph.

«Cороки» могут предпринять попытку заполучить игрока сборной Англии следующим летом.

Контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.