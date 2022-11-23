«Ньюкасл» не рассматривает подписание Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи заявил, что клуб не рассматривает нападающего Криштиану Роналду.

«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав... нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — цитирует CBS Sports Хоуи.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.