«Ньюкасл» не собирается покупать Депая у «Барселоны»

«Ньюкасл» не намерен покупать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб в данный момент не ведет переговоры с каталонцами по 28-летнему футболисту. Будущее нидерландца будет определено в январе, при этом у него все еще нет каких-либо конкретных вариантов. Сам игрок хочет остаться в нынешнем клубе.

Депай выступает за «Барселону» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах команды и забил 1 гол.

На минувшем ЧМ-2022 форвард сыграл во всех 5 матчах сборной Нидерландов и забил 1 мяч.