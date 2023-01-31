«Ньюкасл» объявил о подписании 21-летнего защитника «Вест Хэма» Эшби

Сегодня, 13:26
«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Вест Хэма» Харрисоном Эшби. Сумма сделки не раскрывается.
Отец 21-летнего шотландца, Барри Эшби также был футболистом. Он играл за «Брентфорд», «Уотфорд» и «Джиллингем» на позиции защитника.
«Я очень счастлив. Я не могу скрыть улыбку с лица, и это важный день для меня и моей семьи. Мне не терпится прийти на игру, встретиться с болельщиками и окунуться в атмосферу», — цитирует пресс-служба «Ньюкасла» Харрисона Эшби.
«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования