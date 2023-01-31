«Ньюкасл» объявил о подписании 21-летнего защитника «Вест Хэма» Эшби

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Вест Хэма» Харрисоном Эшби. Сумма сделки не раскрывается.

Отец 21-летнего шотландца, Барри Эшби также был футболистом. Он играл за «Брентфорд», «Уотфорд» и «Джиллингем» на позиции защитника.

«Я очень счастлив. Я не могу скрыть улыбку с лица, и это важный день для меня и моей семьи. Мне не терпится прийти на игру, встретиться с болельщиками и окунуться в атмосферу» , — цитирует пресс-служба «Ньюкасла» Харрисона Эшби.