«Ньюкасл» объявил о продлении контрактов с Кариусом и Дамметтом

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Лорисом Кариусом и защитником Полом Дамметтом.

Новые соглашения футболистов рассчитаны на один сезон.

Кариус перешел в «Ньюкасл» в сентябре прошлого года. 30-летний немец провел за команду один матч, выйдя на поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Дамметт — воспитанник «Ньюкасла». В сезоне-2022/23 31-летний валлиец принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями.