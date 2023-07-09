Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:27

«Ньюкасл» объявил о продлении контрактов с Кариусом и Дамметтом

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Лорисом Кариусом и защитником Полом Дамметтом.

Новые соглашения футболистов рассчитаны на один сезон.

Кариус перешел в «Ньюкасл» в сентябре прошлого года. 30-летний немец провел за команду один матч, выйдя на поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Дамметт — воспитанник «Ньюкасла». В сезоне-2022/23 31-летний валлиец принял участие в 1 матче команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.nufc.co.uk/news/latest-news/dummett-and-karius-agree-one-year-contract-extensions/
Пол Дамметт
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Лорис Кариус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукаку готов на большое сокращение зарплаты ради перехода в «Интер»