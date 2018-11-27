"Ньюкасл" обыграл "Бернли", Рондон провел на поле 71 минуту

"Ньюкасл" на выезде переиграл "Бернли" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Автором победного гола стал ирландский защитник Киаран Кларк. Это третья подряд победа подопечных Рафаэля Бенитеса.

Экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон вышел на поле в стартовом составе "сорок" и был заменен на 71-й минуте.

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13-й тур

"Бернли" - "Ньюкасл Юнайтед" - 1:2 (1:2)

Голы: Фернандес, 4 (0:1). Кларк, 23 (0:2). Воукс, 40 (1:2).

"Бернли": Харт, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Дефур (Хендрик, 82), Корк, Брэйди (Барнс, 83), Леннон, Воукс, Вуд.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Кенеди (Хэйден, 90), Рондон (Хоселу, 71), Перес.

Предупреждение: Ритчи, 90+4.

Судья: Тэйлор.

26 ноября. Бернли. Стадион "Терф Мур".