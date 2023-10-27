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27 октября, 12:04

«Ньюкасл» определился с кандидатами на замену дисквалифицированному Тонали

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны кандидаты на замену полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали, который был отстранен от футбола на 10 месяцев.

По данным The Athletic, в сферу интересов «сорок» входят Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм») и Амаду Онана («Эвертон»).

26 октября Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбол. Таким образом, 23-летний полузащитник сборной Италии пропустит чемпионат Европы-2024.

Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за 64 миллиона евро. Сообщалось, что английский клуб намерен подать в суд на итальянскую команду и планирует потребовать у них несколько миллионов евро.

Сандро Тонали. Тонали отстранили от футбола на 10 месяцев, Фаджоли — на 7. Как развивается итальянский скандал со ставками и чего ждать дальше

Сандро Тонали
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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