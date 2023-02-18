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Сегодня, 13:45

«Ньюкасл» отреагировал на новость о гибели Атсу

Руслан Минаев
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В «Ньюкасле» отреагировали на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Мы глубоко опечалены, узнав, что Кристиан Атсу трагически погиб в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Талантливый игрок и особенный человек, он всегда будет с любовью вспоминаться нашими игроками, персоналом и болельщиками. Покойся с миром, Кристиан», — сказано в заявлении клуба в Twitter.

Ранее на новость отреагировали «Эвертон», »Челси» и экс-капитан лондонцев Джон Терри.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.

 

ФК Ньюкасл Юнайтед
Кристиан Атсу
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