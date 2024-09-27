«Ньюкасл» подпишет новый контракт с Гордоном

Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщил журналист Крейг Хоуп на своей странице в соцсети X.

По информации источника, 23-летний англичанин пересмотрел вопрос желаемой зарплаты, и, в скором времени, стороны заключат новый договор.

Отмечается, что этот контракт будет не самым высокооплачиваемым среди действующих игроков.

Гордон с января 2023 года выступает за «Ньюкасл». В этом сезоне он сыграл в 6 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.