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Сегодня, 17:30

«Ньюкасл» подтвердил, что Тонали находится под следствием по делу о ставках

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сандро Тонали.
Фото Reuters
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«Ньюкасл» сделал заявление по ситуации вокруг полузащитника команды Сандро Тонали.

«Ньюкасл» может подтвердить, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении Сандро Тонали в связи с незаконной деятельностью по размещению ставок.

Сандро полностью участвует в расследовании и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами. Он и его семья будут продолжать получать всестороннюю поддержку клуба.

В связи с продолжающимся процессом Сандро и «Ньюкасл» на данный момент не могут дать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении на сайте «сорок».

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

18 октября появилась информация о признании Тонали в ставках на футбол. По его словам, он ставил на победы «Милана», когда играл за итальянский клуб, но делал это только тогда, когда отсутствовал на поле.

В летнее трансферное окно 23-летний итальянец перешел из «Милана» в «Ньюкасл».

Сандро Тонали
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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