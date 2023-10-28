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Сегодня, 14:50

«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали на 10 месяцев

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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали отстранен от участия в футбольных соревнованиях на десять месяцев, начиная с 27 октября 2023 года, в связи с обвинениями в незаконных ставках, выдвинутыми Федерацией футбола Италии (FIGC).

«Ньюкасл» объявил, что в пятницу, 27 октября, клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока во всех турнирах.

Сандро Тонали. Тонали отстранили от футбола на 10 месяцев, Фаджоли — на 7. Как развивается итальянский скандал со ставками и чего ждать дальше

«Сандро сможет вернуться к участию в соревнованиях по футболу 27 августа 2024 года», — говорится в заявлении на сайте английского клуба.

Санкции FIGC предусматривают дисквалификацию на 18 месяцев, восемь из которых будут смягченными, так как игрок будет участвовать в специальной программе обучения, которая пройдет в Италии. Тонали должен будет присутствовать на 16 обязательных мероприятиях, посвященных этой программе.

В чемпионате Англии-2023/24 итальянец провел 8 матчей, забил 1 гол.

Сандро Тонали
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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