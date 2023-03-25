«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо

«Ньюкасл» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо, сообщает Fichajes.

Соглашение 27-летнего игрока с итальянским клубом истекает в конце текущего сезона, и «сороки», которые находятся в поиске качественного полузащитника, могут предложить ему контракт.

Ранее Рабьо допустил, что может остаться в «Ювентусе». Полузащитник выступает за клуб из Турина с июля 2019 года.

В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду.