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Сегодня, 15:58

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписать Де Хеа на замену травмированному Поупу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press
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«Ньюкасл» интересуется бывшим вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб видит в 33-летнем испанце замену голкиперу Нику Поупу, который пропустит от 4 до 5 месяцев из-за травмы плеча.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года, в сезоне-2022/23 футболист провел за команду 58 матчей и пропустил 61 гол, отыграв 25 встреч на ноль.

В июле 2023 года 33-летний испанец стал свободным агентом и до сих пор не нашел новый клуб.

Давид де Хеа
ФК Ньюкасл Юнайтед
Ник Поуп
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Вратарь «Ньюкасла» Поуп может пропустить до 5 месяцев из-за травмы плеча, полученной в матче с «Манчестер Юнайтед»