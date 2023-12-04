«Ньюкасл» рассматривает возможность подписать Де Хеа на замену травмированному Поупу

«Ньюкасл» интересуется бывшим вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб видит в 33-летнем испанце замену голкиперу Нику Поупу, который пропустит от 4 до 5 месяцев из-за травмы плеча.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года, в сезоне-2022/23 футболист провел за команду 58 матчей и пропустил 61 гол, отыграв 25 встреч на ноль.

В июле 2023 года 33-летний испанец стал свободным агентом и до сих пор не нашел новый клуб.