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Сегодня, 18:28

«Ньюкасл» следит за защитником «Лилля» Джало

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» интересуется центральным защитником «Лилля» Тиагу Джало, сообщает 90min.

По данным источника, клуб готов побороться за подписание 23-летнего в 2024 году. В настоящее время Джало травмировал колено. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В марте 2023 года защитник порвал переднюю крестообразную связку правого колена и перенесе операцию. В текущем сезоне португалецне сыграл за «Лилль» ни одного матча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

ФК Лилль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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