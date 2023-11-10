«Ньюкасл» следит за защитником «Лилля» Джало

«Ньюкасл» интересуется центральным защитником «Лилля» Тиагу Джало, сообщает 90min.

По данным источника, клуб готов побороться за подписание 23-летнего в 2024 году. В настоящее время Джало травмировал колено. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В марте 2023 года защитник порвал переднюю крестообразную связку правого колена и перенесе операцию. В текущем сезоне португалецне сыграл за «Лилль» ни одного матча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.