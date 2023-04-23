«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» и поднялся на третье место в АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» в 32-м туре чемпионата Англии — 6:1.

«Сороки» вели со счетом 5:0 уже к 21-й минуте встречи — по дублю оформили Джейкоб Мерфи и Александр Исак. Еще один мяч забил Жоэлинтон.

Во втором тайме «Тоттенхэм» сумел сократить отставание благодаря голу Харри Кейна, но точный удар Каллума Уилсона восстановил разницу в счете.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Юнайтед», но у манкунианцев есть игра в запасе. «Тоттенхэм» с 53 очками остался на пятой строчке.

В параллельном матче 32-го тура «Вест Хэм» в гостях разгромил «Борнмут» — 4:0. По голу в составе «молотобойцев» забили Майкл Антонио, Лукас Пакета, Деклан Райс и Пабло Форнальс.

Лондонцы с 34 очками поднялись на 13-е место в АПЛ. «Борнмут» с 33 баллами идет 15-м.