«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграют в Кубке Англии 29 октября

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей национальных турниров с участием клубов АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги и кубков в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)

«Ньюкасл» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 обыграл «Брэдфорд Сити» (4:1), а «Тоттенхэм» — выиграл у «Донкастер Роверс» (3:0).