«Ньюкасл» установил клубный рекорд по серии без поражений в АПЛ

21 января, 23:59
«Ньюкасл» установил клубный рекорд по серии без поражений в высшем дивизионе, сообщает Opta.
21 января команда Эдди Хау сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в 21-м туре АПЛ.
В последний раз «сороки» проигрывали в премьер-лиге 31 августа — «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 6 ничьих.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии (39 очков). В следующем туре команды сыграет с «Саутгемптоном».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования