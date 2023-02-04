«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в АПЛ

Сегодня, 22:23
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии — 1:1.
Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий команды из Ньюкасла Каллум Уилсон. На 32-й минуте сравнял полузащитник Лукас Пакета.
«Ньюкасл» находится на четвертом месте в АПЛ (40 очков), «Вест Хэм» занимает 16-ю строчку (19 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования