«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в АПЛ

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий команды из Ньюкасла Каллум Уилсон. На 32-й минуте сравнял полузащитник Лукас Пакета.

«Ньюкасл» находится на четвертом месте в АПЛ (40 очков), «Вест Хэм» занимает 16-ю строчку (19 очков).