Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 марта, 17:39

«Ньюкасл» вырвал победу у «Вест Хэма», забив три гола в концовке матча

Руслан Минаев
Александер Исак (слева).
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Ньюкасл» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 30-го тура АПЛ — 4:3.

У «сорок» дубль с пенальти оформил Александер Исак, также два гола забил Харви Барнс. У «молотобойцев» отличились Майкл Антонио, Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн.

Хозяева уступали со счетом 1:3, но вырвали победу, забив три гола в концовке матча. Черно-белые доигрывали встречу вдесятером после второй желтой карточки Энтони Гордона.

«Ньюкасл» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 44 очками — на 7-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 15:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:3
Вест Хэм

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Бернли»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ