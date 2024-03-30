«Ньюкасл» вырвал победу у «Вест Хэма», забив три гола в концовке матча

«Ньюкасл» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 30-го тура АПЛ — 4:3.

У «сорок» дубль с пенальти оформил Александер Исак, также два гола забил Харви Барнс. У «молотобойцев» отличились Майкл Антонио, Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн.

Хозяева уступали со счетом 1:3, но вырвали победу, забив три гола в концовке матча. Черно-белые доигрывали встречу вдесятером после второй желтой карточки Энтони Гордона.

«Ньюкасл» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 44 очками — на 7-й строчке.