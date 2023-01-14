«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

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«Ньюкасл» вошел в число претендентов на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Daily Mail.
На 25-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Барселона». Отмечается, что контракт португальца с «волками» действует еще 1,5 года, но Невеш не планирует его продлевать.
Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования