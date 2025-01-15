Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:00

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ньюкасл» сыграет с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александер Исак, игрок ФК «Ньюкасл».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Ньюкасл» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 21-м туре чемпионата Англии в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймсский парк» в Ньюкасле (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Ньюкасла набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптонский клуб с 16 баллами располагается на 17-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
15 янв, 22:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ньюкасл Юнайтед
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
В МИД Армении вызвали посла России
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Сегодня
Вчера
Неделя