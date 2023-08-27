«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Нуньеса

«Ливерпуль» на выезде в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.

Полузащитник «сорок» Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет в игре. Через 3 минуты защитник «красных» Вирджил ван Дейк получил красную карточку.

На 81-й минуте нападающий «мерсисайдцев» Дарвин Нуньес сравнял счет в матче, а на 90+3-й оформил дубль и принес своей команде победу.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» расположился на 13-й позиции (3 очка).