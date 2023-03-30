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Сегодня, 10:32

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Кристенсена

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» интересуется защитником «Барселоны» Андреасом Кристенсеном, сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, подписание 26-летнего игрока может зависеть от того, получат ли «сороки» право на участие в Лиге чемпионов, учитывая, что в настоящее время они занимают пятое место в АПЛ.

Кристенсен же, как сообщается, доволен тем, что борется за свое место в «Барселоне», хотя крупное предложение может изменить его позицию.

Датский футболист играет за каталоснкий клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне Кристенсен провел 25 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport.es
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