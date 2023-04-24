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24 апреля, 16:14

Обамеянг, Фирмино и Тюрам входят в шорт-лист «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» определила список кандидатов, которые летом могут усилить позицию форварда, сообщает Sky Sports.

По информации источника, номером один в шорт-листе стал габонский форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, который уже выступал за каталонцев в прошлом году. Кроме того, в него вошли Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Тюрам («Боруссия» М) и 18-летний нападающий Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

После 30 туров «Барселона» с 76 очками лидирует в турнирной таблице испанской ла лиги, опережая «Реал» на 11 баллов.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Роберту Фирмину
Футбол
ФК Барселона
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