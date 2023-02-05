Обамеянг хочет покинуть «Челси» в летнее трансферное окно

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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть лодонский клуб предстоящим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Окончательно он решил покинуть «синих» после исключения из заявки команды на Лигу чемпионов.
33-летний габонец даже отправился в Милан после этого. Игрок решил провести некоторое время с семьей и обдумать свое будущее.
В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования