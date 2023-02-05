Обамеянг хочет покинуть «Челси» в летнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть лодонский клуб предстоящим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Окончательно он решил покинуть «синих» после исключения из заявки команды на Лигу чемпионов.

33-летний габонец даже отправился в Милан после этого. Игрок решил провести некоторое время с семьей и обдумать свое будущее.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.