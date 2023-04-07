Обамеянг надеется вернуться в «Барселону»

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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону», сообщает журналист Ллуис Мигельсанц.
По данным источника, нападающий готов получать в каталонском клубе мизерную зарплату ради того, чтобы выступать за нее.
Обамеянг уверен, что сможет набрать в «Барселоне» идеальную форму, поэтому отдает приоритет испанцам, хотя габонцем интересуются и другие топ-клубе.
33-летний Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года. На данный момент права на игрока принадлежат «Челси».