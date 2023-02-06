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Сегодня, 16:53

Обамеянг не покинул «Челси» в зимнее трансферное окно из-за регламента ФИФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не покинул клуб в январе из-за регламента ФИФА, сообщает Evening Standard.

По правилам, футболист не может выступать за три разных клуба по ходу одного сезона. Нынешнюю кампанию габонец начинал в составе испанской «Барселоны».

33-летний нападающий решил покинуть синих после исключения из заявки команды на Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Челси
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