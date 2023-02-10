Обамеянг пока не дал согласие на переход из «Челси» в «Лос-Анджелес»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе «Лос-Анджелес», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако 33-летний габонец пока не дал согласия на трансфер в клуб из МЛС.

«Челси» готов отпустить футболиста, который не входит в планы нынешнего тренерского штаба клуба во главе с Грэмом Поттером. «Лос-Анджелес» может взять Обамеянга в аренду, но пока все стороны ждут окончательного решения игрока.

Напомним, что недавно Обамеянг был исключен из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.