Обамеянг поставил лайк под постом об увольнении Поттера в соцсетях

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост с объявлением об увольнении Грэма Поттера из клуба в социальных сетях.

33-летний форвард выступает за лондонцев с сентября прошлого года. Под руководством Поттера он провел 17 матчей, сыграв в общей сложности 789 минут, за которые забил три мяча и отдал одну голевую передачу. В последний раз Обамеянг выходил на поле в феврале.

2 апреля Челси объявил об увольнении Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.