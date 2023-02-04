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Сегодня, 10:36

Обамеянг разочарован решением «Челси» исключить его из заявки в Лиге чемпионов и может покинуть клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг улетел из Лондона после того, как узнал, что клуб вывел его из заявки в Лиге чемпионов, сообщает The Telegraph.

33-летний габонец отправился в Милан. Футболист разочарован решением руководства клуба и уверен, что «синие» хотят избавиться от него. Игрок решил провести некоторое время с семьей и обдумать свое будущее.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Челси
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