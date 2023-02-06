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6 февраля, 23:15

Один из крупнейших производителей спортивной экипировки отказался возобновлять спонсорский контракт с Гринвудом

Иван Шитик
Корреспондент
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Компания Nike отказалась от возобновления сотрудничества с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, сообщает Daily Mirror.

На прошлой неделе с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.

Однако «Юнайтед» отказался сразу же возвращать Гринвуда в команды, который отстранен с января 2022 года. Клуб примет решение по игроку только после внутреннего расследования.

А вот Nike, которая была персональным спонсором Гринвуда, свое решение уже приняла. Более того, компания заставила футболиста удалить из своих социальных сетей упоминания о производителе спортивной экипировки.

ФК Манчестер Юнайтед
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