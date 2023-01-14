Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль» в январе 2023 года

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не планирует оставаться в английском клубе, сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист хочет покинуть команду в ближайшее время, однако пока не знает куда. Трансфер может совершиться в ближайшее время, так как к 29-летнему англичанину проявляют интерес ряд топ-клубов.

Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в девяти встречах, отметившись одним точным ударом. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2023 года.