Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль» в январе 2023 года

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Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не планирует оставаться в английском клубе, сообщает Daily Mail.
По данным источника, футболист хочет покинуть команду в ближайшее время, однако пока не знает куда. Трансфер может совершиться в ближайшее время, так как к 29-летнему англичанину проявляют интерес ряд топ-клубов.
Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в девяти встречах, отметившись одним точным ударом. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования