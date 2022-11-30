Оливер Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан опроверг возможный трансфер форварда Криштиану Роналду в мюнхенский клуб.

«Я могу исключить переход Роналду. Мы рассматривали этот вариант и все любим Роналду, но у клуба другая стратегия. У нас есть четкое представление и философия того, как должна быть собрана наша команда», — цитирует экс-вратаря Sky Sports.

37-летний нападающий является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью. Роналду выступает на чемпионате мира-2022 со сборной Португалии. Португальцы уже набрали 6 очков и лидируют в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.