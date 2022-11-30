Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:50

Оливер Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан опроверг возможный трансфер форварда Криштиану Роналду в мюнхенский клуб.

«Я могу исключить переход Роналду. Мы рассматривали этот вариант и все любим Роналду, но у клуба другая стратегия. У нас есть четкое представление и философия того, как должна быть собрана наша команда», — цитирует экс-вратаря Sky Sports.

37-летний нападающий является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью. Роналду выступает на чемпионате мира-2022 со сборной Португалии. Португальцы уже набрали 6 очков и лидируют в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Криштиану Роналду
Оливер Кан
ФК Бавария
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.90 X 4.70 П2 1.43
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.10 X 4.60 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.70 X 4.30 П2 1.47
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.80 X 4.40 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 6.00 П2 1.30
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Харри Кейн

Харри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Фигу заявил, что уход Роналду из «МЮ» выгоден для обеих сторон
Роналду предлагают 216 миллионов евро, но сейчас ему не до этого. Криштиану сплачивает сборную Португалии
Бернардески считает, что Роналду может продолжить карьеру в США
Каземиро отреагировал на уход Роналду из «МЮ»
Источник: клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на три года и 216 миллионов евро
Джон Оби Микел раскритиковал нападающего Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ливерпуль» начнет переговоры с Гакпо