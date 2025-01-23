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Мармуш — о переходе в «Манчестер Сити»: «Настоящая мечта — присоединиться к такой легендарной команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился эмоциями после перехода в английский клуб.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 25-летнего египтянина 23 января.

«Я здесь, и я готов. Это настоящая мечта — присоединиться к такой легендарной команде. Давайте творить историю вместе, «Манчестер Сити», — написал Мармуш в соцсетях.

Форвард выступал за «Айнтрахт» с 2023 года. Он провел за немецкий клуб 67 матчей, забил 37 голов и сделал 20 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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