Сегодня, 16:33
Новичок «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился эмоциями после перехода в английский клуб.
«Манчестер Сити» объявил о трансфере 25-летнего египтянина 23 января.
«Я здесь, и я готов. Это настоящая мечта — присоединиться к такой легендарной команде. Давайте творить историю вместе, «Манчестер Сити», — написал Мармуш в соцсетях.
Форвард выступал за «Айнтрахт» с 2023 года. Он провел за немецкий клуб 67 матчей, забил 37 голов и сделал 20 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро.