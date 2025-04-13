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13 апреля, 14:14

Онана не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ньюкасла»

Алина Савинова
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не примет участия в матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает ВВС.

По информации источника, главный тренер команды Рубен Аморим решил вывести камерунского футболиста из состава, чтобы тот смог отдохнуть и переключиться после неудачных игр. Отмечается, что 29-летний голкипер вернется в состав в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».

Ранее появилась информация, что игроки «МЮ» злятся на Онана за допущенные в последних играх ошибки и его высказывания.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» пройдет в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени. На данный момент команда Аморима с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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