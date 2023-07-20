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Онана: «Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь»

Мария Гусева
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Новичок «Манчестер Юнайтед», голкипер Андре Онана прокомментировал подписание контракта с английским клубом.

Соглашение 27-летнего камерунца с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на год.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я всю свою жизнь усердно работал, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий, — цитирует пресс-служба клуба Онана. — Выйти на «Олд Траффорд», чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в победу команды, будет потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути. «МЮ» имеет историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом».

С лета 2022 года Онана выступал за «Интер». В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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