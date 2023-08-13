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Сегодня, 14:21

Онана: «Хочу стать легендой «Манчестер Юнайтед» и лучшим вратарем мира»

Виктория Кравченко
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своих планах на будущее в чемпионате Англии. Он также прокомментировал свою дисквалификацию.

«Многие люди читали заголовки: Онана дисквалифицирован за прием допинга. Он мошенник, допингист. Когда истек срок моей дисквалификации, я праздновал так, будто стал победителем Лиги чемпионов. Я снова в деле. Хочу стать легендой «Манчестер Юнайтед» и лучшим вратарем мира», — передает слова игрока Mundo Deportivo.

Онана перешел в «МЮ» этим летом из «Интера» за 52,5 миллиона евро. 27-летний африканец подписал с клубом соглашение, рассчитанное до конца июня 2028 года.

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