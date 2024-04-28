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Сегодня, 20:43

Opta: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки АПЛ

Виктория Кравченко
Игроки &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:2. Встреча прошла 27 апреля.

По данным Opta, команда Юргена Клоппа выбыла из чемпионской гонки чемпионата Англии.

У «Манчестер Сити» в два раза выше шансы на победу в АПЛ, чем у «Арсенала».

Сегодня, 28 апреля, канониры обыграли «Тоттенхэм» (3:2), «Сити» оказался сильнее «Ноттингема» (2:0) в матчах 35-го тура.

Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Хосепа Гвардиолы еще матч в запасе.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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