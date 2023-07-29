Основной спонсор «Манчестер Юнайтед» одобрил возвращение Гринвуда в команду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может вернуться в состав команды, сообщает The Sun.

По сведениям источника, основной спонсор манкунианцев одобрил возвращение 21-летнего англичанина в команду.

В январе 2022 года полиция задержала Гринвуда по обвинению девушки, которая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста, но вскоре он был отпущен под залог. В октябре его арестовали вновь, так как он нарушил условия залога — контактировал с девушкой.

В феврале 2023 года появилась информация, что полиция Большого Манчестера закрыло дело в отношении Гринвуда. Однако игрок по-прежнему отстранен от тренировок и не играл в матчах.