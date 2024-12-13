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13 декабря, 23:33

От рака мозга умер 15-летний вратарь академии «Вест Хэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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15-летний голкипер академии «Вест Хэма» Оскар Фэйрс умер после продолжительной болезни, сообщил спортивный директор клуба Марк Нобл.

«От имени «Вест Хэма» я с глубокой скорбью сообщаю о трагической кончине нашего вратаря из академии U15 Оскара Фэйрса после его мужественной борьбы с раком. Мы выражаем искренние соболезнования родителям Оскара, Натали и Расселу, а также его брату Гарри, и просим уважать частную жизнь семьи в это чрезвычайно трудное время.

Покойся с миром, храбрый Оскар», — говорится в заявлении Нобла, опубликованном на официальном сайте клуба.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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