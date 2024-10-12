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Сегодня, 14:45

Отца и брата Сон Хын Мина оштрафовали за жестокое обращение с детьми

Алина Савинова
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Областной суд южнокорейского Чхунчхона рассмотрел дело о жестоком обращении с детьми со стороны отца и брата нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что нарушения произошли в детской футбольной академии, которой управляет отец футболиста Сон Вун Чжон. В марте родители одного из игроков обратились в полицию, заявив, что дети неоднократно подвергались словесным оскорблениям и физическому воздействию. В частности брат Сон Хын Мина ударил юного спортсмена по бедру угловым флажком, после чего тот восстанавливался две недели.

За нарушение закона о защите детей суд назначил Сон Вун Чжону, его сыну и еще одному тренеру академии штраф в размере 2,2 тысячи долларов. Сам Сон-старший отрицает свою вину.

32-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В 2022-м он стал обладателем «Золотой бутсы» АПЛ. Форвард семь раз признавался лучшим футболистом года в Республике Корея.

Сон Хын Мин
Футбол

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