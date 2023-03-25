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Сегодня, 08:30

Отец Холанна рассказал, сможет ли его сын сыграть с «Ливерпулем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Альф-Инге Холанн рассказал о восстановлении своего сына после травмы, которую он получил на сборах с национальной командой.

Сообщалось, что норвежец покинул расположение сборной Норвегии из-за повреждения паховых мышц.

«Я не являюсь доктором, но сомневаюсь, что Эрлинг успеет восстановиться к игре против «Ливерпуля». Невозможно оставаться две недели без тренировок, а затем выбежать на поле», — рассказал Холанн-старший в интервью TV2.

«Горожане» сыграют в матче 29-го тура АПЛ против «Ливерпуля» 1 апреля, начало — 14.30 мск.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.

Эрлин Холанн
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