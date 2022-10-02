Отец Холанна: «Думаю, Эрлин будет играть за «Манчестер Сити» не больше 3-4 лет»

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Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна поделился мнением о будущем форварда.
«Я думаю, что Эрлин хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года. Он ведь может, к примеру, провести 2,5 года в Германии, потом столько же в Англии, а затем — в Испании, Италии и Франции, верно?» — сказал Холанн-старший в документальном фильме «Haaland: The Big Decision».
Эрлин Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. На его счету 14 голов и 1 результативная передача в 10 матчах за английскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 150 миллионов евро. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года.
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