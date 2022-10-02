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Сегодня, 07:44

Отец Холанна: «Думаю, Эрлин будет играть за «Манчестер Сити» не больше 3-4 лет»

Отец Холанна заявил, что форвард может уйти из «Манчестер Сити» через 3-4 года
Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна поделился мнением о будущем форварда.

«Я думаю, что Эрлин хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года. Он ведь может, к примеру, провести 2,5 года в Германии, потом столько же в Англии, а затем — в Испании, Италии и Франции, верно?» — сказал Холанн-старший в документальном фильме «Haaland: The Big Decision».

Эрлин Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. На его счету 14 голов и 1 результативная передача в 10 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 150 миллионов евро. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года.

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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