Отец Холанна: «Думаю, Эрлин будет играть за «Манчестер Сити» не больше 3-4 лет»

Отец Холанна заявил, что форвард может уйти из «Манчестер Сити» через 3-4 года

Альф-Инге Холанн, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна поделился мнением о будущем форварда.

«Я думаю, что Эрлин хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года. Он ведь может, к примеру, провести 2,5 года в Германии, потом столько же в Англии, а затем — в Испании, Италии и Франции, верно?» — сказал Холанн-старший в документальном фильме «Haaland: The Big Decision».

Эрлин Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года. На его счету 14 голов и 1 результативная передача в 10 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего норвежца в 150 миллионов евро. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года.