Отец Ибрагимова из «МЮ» не подтвердил информацию о смене спортивного гражданства на российское

31 октября, 12:10
Отец полузащитника молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова Черим Ибрагимов не подтвердил информацию о том, что его сын сменил спортивное гражданство с английского на российское.
«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — цитирует Амира Ибрагимова Odds.ru.
О смене 17-летним Ибрагимовым спортивного гражданства сообщил Telegram-канал Sport Baza.
Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». 1 июля 2025 года он подписал с английским клубом профессиональный контракт.
Derbist
"Шурик, только ты меня пока не выписывай. Всё-таки, мало ли что может случиться." (С)
31.10.2025
Soulles2
Он МОЖЕТ иметь российское гражданство ( по рождению), его увезли в 11 лет, какое гражданство. Сейчас речь только о спортивном.
31.10.2025
truex
Так он гражданин России, и у него нет британского гражданства.
31.10.2025
Леший
Вчера СЭ на одной интернет-помойке выудил информацию, а сегодня с помощью другой её опроверг. Тьху! Похоже, такая "журналистика" никогда не закончится.
31.10.2025
gan75
Если понадобится, "ценному специалисту" за неделю гражданство оформят....
31.10.2025