Отец Ибрагимова из «МЮ» не подтвердил информацию о смене спортивного гражданства на российское

Отец полузащитника молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова Черим Ибрагимов не подтвердил информацию о том, что его сын сменил спортивное гражданство с английского на российское.

«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — цитирует Амира Ибрагимова Odds.ru.

О смене 17-летним Ибрагимовым спортивного гражданства сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ». 1 июля 2025 года он подписал с английским клубом профессиональный контракт.