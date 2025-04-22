Отстраненный из-за допинга Мудрик прошел проверку на детекторе лжи

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что нападающий «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг.

«Я много раз разговаривал с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он понятия не имеет. Вообще не имеет.

Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошел. Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно», — цитирует руководителя GiveMeSport.

Мудрик отстранен от матчей «Челси» из-за положительного теста на допинг, о котором стало известно в конце декабря 2024 года.

24-летний украинец в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за лондонский клуб.