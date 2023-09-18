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Сегодня, 17:15

Отступные в размере 50 миллионов фунтов в контракте Бернарду Силвы активируются летом 2024-го

Руслан Минаев
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Стали известны детали контракта полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, окружение 29-летнего португальца добилось включения в новое соглашение опции выкупа. Она составит 50 миллионов фунтов стерлингов и будет доступна летом 2024 года.

Силва подписал новый контракт 23 августа — он рассчитан до лета 2026 года. Хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.

За время выступлений в «Манчестер Сити» Силва 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и 4 раза становился победителем Кубка английской лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов.

Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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