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Сегодня, 12:46

Оуэн не считает Рэшфорда главным бомбардиром «МЮ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн не считает, что форвард команды Маркус Рэшфорд будет много забивать за английский клуб.

«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге. Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 мячей и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

25-летний англичанин выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Всего за английский клуб он провел 324, забил 103 мяча и отдал 61 результативную передачу.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11577839/Erik-ten-Hag-CONFIRMS-Manchester-United-market-striker.html
Майкл Оуэн
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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