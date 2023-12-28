Оуэн: «Сити» не отдаст титул легкомысленно"

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Эвертоном» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Настоящая команда, которая будет представлять большую опасность для всех, — это «Манчестер Сити». Все хотят увидеть, как «Сити» теряет очки. Это было бы важным моментом в чемпионской гонке, тем более что «Эвертон» вел в счете. «Сити», конечно, не отдаст титул легкомысленно», — цитирует BBC Оуэна.

«Манчестер Сити» набрал 37 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» идет на 17-й строчке — 16 очков.