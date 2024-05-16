Палмер догнал Лэмпарда по числу голов за один сезон в АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Брайтон» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ. Счет в матче на 34-й минуте открыл полузащитник лондонцев Коул Палмер.

Для 22-летнего англичанина этот гол стал 22-м в этом сезоне АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой «Челси» Фрэнком Лэмпардом, забившим 22 мяча в сезоне-2009/10.

Больше в одном сезоне за «синих» в АПЛ забивали только Джимми Флойд Хассельбайнк (23 в сезонах-2000/01 и -2001/02) и Дидье Дрогба (29 в сезоне-2009/10).

«Челси» набрал 60 очков и поднялся на 6-е место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.