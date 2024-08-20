Фоден получил награду лучшему футболисту сезона, Палмер — лучшему молодому игроку

Полузащитник «Челси» Коул Палмер получил награду лучшему молодому игроку сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA).

Лучшим игроком сезона-2023/24 стал нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден.

22-летний Палмер в прошедшем сезоне АПЛ сыграл за «Челси» 33 матча, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

24-летний Палмер в сезоне-2023/24 принял участие в 35 матчах «Манчестер Сити», в которых он отметился 19 голами и 8 результативными передачами. «Горожане» стали чемпионами Англии.